THE DECISION | il TRADIMENTO di LEBRON JAMES

LeBron James è probabilmente il giocatore più divisivo degli ultimi 20 anni in NBA, se non addirittura di sempre. Ancora oggi che è diventato il miglior marcatore della storia NBA e ha 4 anelli di campione NBA al dito, ci sono tantissime persone che, specialmente sui social media, non perdono mai occasione per criticarlo e sminuire i traguardi che riesce faticosamente a raggiungere.

È sempre stato così? Beh, a dire la verità è stato anche peggio per LeBron James. C’è stato un periodo, quando ancora era la giovane stella dei Cleveland Cavaliers, che era considerato un grande bluff. Si diceva che non avrebbe mai vinto, che gli mancasse il killer instinct che aveva invece Kobe, che quando la palla pesava lui si nascondesse. Poi è arrivata The Decision, il tradimento più famoso della storia NBA. E lì cambiò tutto, facendo sprofondare la figura di LeBron.

