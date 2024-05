Thomas Heurtel BANNATO dalla Francia per le Olimpiadi di Parigi

Thomas Heurtel, escluso dalla squadra della Francia dal settembre 2022 a causa delle sanzioni imposte dalla Federazione francese (FFBB), non farà parte delle Olimpiadi di Parigi, come riporta L’Equipe.

La FFBB ha sanzionato Heurtel per aver firmato con lo Zenit San Pietroburgo, violando una carta che vietava ai giocatori francesi di unirsi a club russi nel contesto del conflitto in corso in Ucraina.

Sebbene siano state riconosciute le capacità di Heurtel come playmaker, la sua scelta professionale e i suoi commenti pubblici allo Skweek Show condotto da Tony Parker a febbraio hanno portato alla sua esclusione dal roster olimpica.

“Il mio giuramento in quella lettera era bugiardo. Per questo era importante strapparla. Tutti lo sapevano”, ha dichiarato Heurtel un paio di mesi fa.

Nonostante le speculazioni e una breve riapertura delle discussioni da parte del presidente della FFBB Jean-Pierre Siutat in ottobre, la federazione ha mantenuto la sua posizione dopo i commenti citati del playmaker.

Insomma, Heurtel non giocherà le Olimpiadi di Parigi con la Francia nonostante tecnicamente meriterebbe perché ancora oggi potrebbe essere nei 12. Chissà se mai cambierà idea e lascerà la Russia nei prossimi mesi.

