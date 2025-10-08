Thomas Heurtel fa causa al Barcelona: richiesta MILIONARIA

Il playmaker francese Thomas Heurtel, 35 anni, ha intentato una causa legale contro il Barcelona, chiedendo un risarcimento di 1,6 milioni di euro. La notizia è stata riportata da Mundo Deportivo e ha rapidamente fatto il giro del mondo del basket europeo.

Il motivo della disputa

Secondo quanto riferito, Heurtel sostiene che un accordo con il Barcellona sarebbe saltato all’ultimo momento, lasciandolo in una posizione difficile. Il giocatore e il suo agente hanno parlato di una situazione di “enorme mancanza di rispetto” da parte del club catalano.

Durante le trattative con il Barça, il francese avrebbe rifiutato un’offerta molto redditizia da parte dell’ASVEL Villeurbanne, convinto di avere già un’intesa con i blaugrana. Tuttavia, il trasferimento non si è mai concretizzato, e l’altra opportunità è sfumata, lasciando Heurtel senza squadra e con un forte senso di ingiustizia.

La posizione del Barcellona

Dall’altra parte, il FC Barcelona nega ogni responsabilità, sostenendo che non esiste alcun documento firmato che possa provare un accordo formale tra le parti. La vicenda, quindi, è ora finita in tribunale e si attende l’esito del processo.

Dopo il mancato accordo con il Barcellona, Thomas Heurtel ha concluso la stagione 2024–25 con il Leyma Coruña, in Spagna. Per la stagione in corso, il playmaker transalpino ha firmato con LDLC ASVEL Villeurbanne, tornando così nel campionato francese e anche nella EuroLeague, competizione che conosce molto bene.

Un caso che fa discutere nel basket europeo

La vicenda Heurtel-Barcellona ha acceso i riflettori sui rapporti contrattuali nel basket europeo e sulla tutela dei giocatori nelle trattative di mercato. Se la richiesta di risarcimento da 1,6 milioni di euro dovesse essere accolta, potrebbe creare un precedente importante per situazioni simili in futuro.