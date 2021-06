Thomas Walkup lascia lo Zalgiris, ma non firmerà per Milano

Non c’è l’Olimpia Milano nel futuro di Thomas Walkup. La guardia americana dello Zalgiris Kaunas, MVP delle ultime finali del campionato lituano, era stata accostata ai meneghini prima delle Final Four di Eurolega ma negli ultimi giorni era diventata oggetto dei desideri di mezza Europa. Alla fine, come riporta Donatas Urbonas, Walkup non firmerà un contratto con Milano, ma con l’Olympiacos, rimanendo quindi in Eurolega.

Thomas Walkup is leaving Zalgiris Kaunas. He will join Olympiacos Piraeus, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 9, 2021

Sul giocatore c’erano anche le mire di Efes e Maccabi Tel-Aviv. Nell’ultima stagione, Walkup ha mantenuto 8.2 punti e 4.5 assist di media in Eurolega. Quella all’Olympiacos sarà la terza esperienza europea per l’americano, che in passato prima dello Zalgiris aveva militato nel Ludwigsburg in Germania.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.