Three-point Contest NBA 2025, annunciati tutti i partecipanti

L’NBA ha annunciato i partecipanti al Three-Point Contest 2025, che si terrà durante l’All-Star Weekend a San Francisco, il 15 febbraio. Il campione in carica, Damian Lillard dei Milwaukee Bucks, cercherà di difendere il titolo contro un gruppo di tiratori d’élite in quello che da alcuni anni è diventato l’evento più atteso del sabato sera. In caso di vittoria, Lillard salirebbe a quota 3 successi nella gara del tiro da tre punti e raggiungerebbe così Larry Bird e Craig Hodges.

Tra gli sfidanti spicca il nome di Norman Powell dei Los Angeles Clippers, che, nonostante sia stato escluso dall’All-Star Game, sta vivendo una stagione eccezionale con una media di 23.9 punti a partita e un’impressionante percentuale del 43.1% da oltre l’arco.

Tyler Herro dei Miami Heat guida il gruppo per media di triple realizzate con 3.8 per partita in questa stagione, ma il roster completo dei partecipanti includerà anche Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Buddy Hield (Golden State Warriors) e Cam Johnson (Brooklyn Nets). Hield è un altro campione iridato: aveva vinto la competizione nel 2020 e ci riproverà quest’anno, nonostante una prima parte di stagione deludente a Golden State in cui comunque ha tirato col 37% da dietro l’arco.

Niente Steph Curry, cheperò dovrebbe deliziare il pubblico della sua San Francisco nella rivincita della sfida con Sabrina Ionescu, vinta dalla star degli Warriors un anno fa. I dettagli della competizione, che l’anno scorso aveva riscosso un incredibile successo, non sono però stati ancora rivelati.