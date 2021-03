Thunder e Pistons si sono accordati per una trade

Mancano poco meno di due settimane alla trade deadline 2021, fissata per il 25 marzo, ma Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons hanno iniziato a fare qualche mossa. Le due franchigie nella notte hanno concluso uno scambio che porterà Hamidou Diallo ai Pistons, in cambio di Svi Mykhailiuk e una scelta del secondo turno 2027 originariamente di Houston.

Diallo, al suo terzo anno in NBA, era tra i giovani più interessanti di OKC e in questa stagione stava producendo 11.9 punti di media. La scelta di cederlo, come riporta Adrian Wojnarowski, è dovuta all’esplosione di Lu Dort negli ultimi mesi: in cambio i Thunder ricevono Mykhailiuk, tiratore da 6.9 punti di media in questa stagione.

Detroit's 2027 second-round pick on way to OKC is via Houston, sources say. Diallo will be a restricted free agent this summer and Pistons see him a core player moving forward. Lu Dort's emergence made Diallo expendable, and Thunder add to massive stockpile of picks. https://t.co/6JPHL8Y5VL

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021