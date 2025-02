Ti ricordi di Jahlil Okafor? Ha ritrovato un contratto NBA!

Jahlil Okafor fa il suo ritorno nella NBA dopo un’assenza di diversi anni. Il centro, terza scelta assoluta al Draft del 2015, ha firmato un contratto di dieci giorni con gli Indiana Pacers, segnando così una nuova opportunità per rilanciarsi nella massima lega di basket mondiale.

Il percorso di Okafor in NBA

Okafor non giocava in NBA dalla stagione 2020/21, quando ha disputato 27 partite con i Detroit Pistons. Durante la sua carriera, ha vestito anche le maglie di Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans, accumulando un totale di 247 partite di regular season. Le sue medie in carriera parlano di 10,4 punti e 4,7 rimbalzi in 19,5 minuti a partita, dimostrando il suo potenziale offensivo.

Rinascita in G-League con gli Indiana Mad Ants

Nell’attuale stagione, Okafor ha giocato nella NBA G-League con gli Indiana Mad Ants, dove ha mostrato ottime prestazioni. In 30 partite, tra Showcase e stagione regolare, ha mantenuto una media di 18,6 punti e 9,1 rimbalzi a partita, evidenziando un miglioramento nel suo gioco e una rinnovata determinazione per tornare nella NBA.

Esperienze Internazionali: Cina, Spagna e Porto Rico

Dopo l’ultima esperienza NBA, Okafor ha proseguito la sua carriera all’estero, giocando in Cina, Spagna e Porto Rico. Questi passaggi lo hanno aiutato a mantenere un alto livello di competitività, migliorando il suo repertorio e adattandosi a diversi stili di gioco.

Cosa può portare agli Indiana Pacers?

La firma con gli Indiana Pacers offre a Jahlil Okafor una nuova chance di dimostrare il suo valore in NBA. La squadra potrebbe beneficiare della sua esperienza e delle sue doti offensive, specialmente nella rotazione dei lunghi. Se riuscirà a sfruttare questa opportunità, potrebbe guadagnarsi un contratto più lungo e consolidare nuovamente la sua posizione nella lega.

Resta da vedere come Okafor si integrerà nel sistema dei Pacers e quale sarà il suo impatto nelle prossime partite. Il suo ritorno è sicuramente una storia interessante da seguire per tutti gli appassionati di basket.

