Tibor Pleiss saluta Trapani, lo attende una big di EuroLega?

Tibor Pleiss è sempre più distante dalla Trapani Shark, dopo i primi 6 mesi non esaltanti in Sicilia. Il centro tedesco non ha giocato l’ultima partita in granata, quella di Coppa Italia contro Trieste, ed è solo questione di tempo per l’annuncio della separazione. Contrariamente da quanto ci si potrebbe aspettare da un giocatore che in questa stagione sta mantenendo solo 6.0 punti di media in LBA, per Pleiss sembrerebbe essere pronto un ritorno in EuroLega. E non in una squadra qualsiasi, bensì in una delle favorite per la vittoria finale: il Panathinaikos.

Secondo il greco SDNA, Pleiss sarebbe in trattativa con la squadra di Ataman. Probabilmente non il rinforzo migliore sulla piazza, ma uno dei pochi schierabili a questo punto della stagione di EuroLega. Il tedesco infatti, non essendo mai sceso in campo nella competizione quest’anno, può essere tesserato ed essere a disposizione in coppa. Il Panathinaikos, visti i KO di Lessort e Yurtseven, è da tempo alla ricerca di un lungo da aggiungere per il finale di stagione.