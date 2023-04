Tifoso di Trieste entra in campo e fa gestacci agli avversari: club multato, ma sarà lui a pagare

Nei giorni scorsi il Giudice Sportivo aveva inflitto una multa di ben 12.000 alla Pallacanestro Trieste perché, al termine della partita vinta contro la Virtus Bologna lo scorso weekend, un tifoso era entrato in campo facendo gestacci verso i supporters bianconeri in tribuna. L’accaduto era stato anche ripreso per una frazione di secondo in diretta televisiva. Trieste aveva prima subito la squalifica del campo per una gara, sanzione poi tramutata nella multa salata.

Ma a pagare i 12.000 euro sarà proprio quel tifoso, come raccolto da Sportal. Il triestino, tra l’altro uno degli sponsor della squadra, ha scritto un post su Facebook annunciando di aver parlato con la società e aver deciso di assumersi ogni responsabilità, rimborsando il club dell’intero ammontare della multa. Questo il contenuto del post: