Tim Duncan ha già preso Victor Wembanyama sotto la propria ala

Victor Wembanyama sarà la prima scelta assoluta dei San Antonio Spurs nel Draft del prossimo giugno. Lo sappiamo da quando la pick numero uno è andata ai texani, per la prima volta dal 1997, quando scelsero Tim Duncan. Wembanyama è la nuova speranza di San Antonio, che non fa i Playoff dal 2016 ed è finita in un lungo e finora insoddisfacente rebuilding. Il ragazzo francese potrebbe essere la scintilla per rianimare gli Spurs, una delle franchigie più vincenti della storia NBA proprio grazie a Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker tra la fine degli anni ’90 e il 2013.

Duncan è stato assistente di Gregg Popovich nella stagione 2019-20: un solo hanno è bastato alla leggenda degli Spurs per capire che la panchina non fa per lui. Timmy D ha però deciso di prendere Wembanyama sotto la propria ala protettrice e fargli da mentore. Secondo Marc Stein, Duncan sarà spesso presente nella palestra degli Spurs durante la prossima stagione proprio per allenarsi con Wembanyama, definito da tutti come un talento generazionale e da poco nominato MVP del campionato francese (e non solo MVP).