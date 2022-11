Tim Hardaway paragona la difesa a uno stupro, poi si scusa

In una recente telecronaca, lunedì durante la partita tra Golden State Warriors e San Antonio Spurs, Tim Hardaway si è reso protagonista di una gaffe o almeno di un commento infelice. Parlando di una particolare difesa di Golden State insieme ai suoi ex compagni Chris Mullin e Mitch Richmond, Hardaway ha detto:

Voi pensate che sia una grande difesa, io pensavo che lo stesse stuprando. Credo che avrebbe dovuto chiamare la polizia per questo!

Un paragone che ha fatto storcere il naso a molti e per il quale Hardaway si è scusato all’interno della stessa telecronaca, nel quarto quarto. “Ho utilizzato una infelice scelta di parole all’inizio della partita, voglio scusarmi. Ora torniamo alla partita e chiudiamola con una vittoria di 30 punti per andare a casa felici” ha detto l’ex point guard.

Non è la prima volta che Tim Hardaway è autore di un’uscita pubblica controversa. Nel 2007, ospite del The Dan Le Batard Show, aveva candidamente dichiarato di odiare le persone omosessuali. Secondo alcuni è proprio per questo motivo che Hardaway non è mai entrato nella Hall of Fame fino all’anno scorso, ben 19 anni dopo il suo ritiro.