Timothe Luwawu-Cabarrot lascia Milano dopo l’ultima di EuroLega

Ieri sera l’Olimpia Milano ha perso un altro derby con la Virtus Bologna, il secondo in EuroLega, chiudendo la stagione regolare sopra i rivali con un record negativo di 15-19. In conferenza stampa Ettore Messina ha dato un annuncio importante: la separazione da Timothe Luwawu-Cabarrot. Non qualcosa di improvviso, il francese aveva infatti un contratto solo fino alla fine della stagione regolare di EuroLega.

Luwawu-Cabarrot non sarà quindi a disposizione per i Playoff di LBA, che distano 5 giornate di campionato. Nella sua esperienza meneghina, l’ex guardia di 76ers e Nets ha mantenuto 9.4 punti di media in EuroLega e 11.9 punti di media in Serie A.