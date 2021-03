TJ McConnell ha stabilito il nuovo record NBA per recuperi in un tempo

Primo tempo irreale di TJ McConnell stanotte contro Cleveland: la point guard degli Indiana Pacers ha dominato difensivamente i primi due quarti in particolare, recuperando ben 9 palloni. Questo dato è il più alto di sempre in NBA per quel che riguarda un tempo di gioco. Il record di steals in un’unica partita invece appartiene a Kendall Gill, che nel 1998 con i New Jersey Nets recuperò 11 palloni.

Pacers guard T.J. McConnell has 9 steals at the half vs the Cavaliers. His 9 steals are the most by any player in one half since the stat became official in 1973-74. pic.twitter.com/GbgWQkhXiv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 4, 2021