TJ Shorts, addio al Paris Basketball ma nel suo destino non c’è l’EuroLega: proposta dalla NBA

TJ Shorts nella prossima stagione, con ogni probabilità, non sarà un giocatore del Paris Basketball. Dopo due anni nel club francese, col quale ha vinto l’EuroCup da MVP ed ha raggiunto i Playoff di EuroLega (da candidato MVP), il playmaker americano ha attirato su di sé gli occhi di tutta Europa, in particolare delle big e dell’Olimpia Milano. Nel destino di Shorts, che deve ancora concludere la stagione francese con Paris, ci sarebbe però la NBA.

Secondo Basket Europe, TJ Shorts avrebbe ricevuto un’offerta importante dai Memphis Grizzlies, ai quali si unirebbe firmando un contratto standard, senza dover passare dal training camp. Importante la connessione tra il giocatore e l’attuale coach di Memphis, Tuomas Iisalo, che era stato allenatore di Paris l’anno scorso, prima dell’arrivo di Tiago Splitter.

In queste ultime settimane Shorts avrebbe ricevuto addirittura offerte economiche di 6 volte superiori a quanto guadagnato in questa stagione nella capitale francese, ma il fascino di una “prima volta” in NBA sarebbe troppo. L’americano ha frequentato Saddleback e UC Davis, non venendo poi scelto al Draft e trasferendosi subito oltreoceano: prima in Lettonia, poi in Germania e infine a Parigi. Nell’ultima stagione di EuroLega, Shorts ha mantenuto 19.0 punti e 7.3 assist di media.