TJ Shorts show, il Paris espugna Madrid nel Play-in: al Real resta una sola chance

Il Paris Basketball si è confermato potenziale mina vagante di EuroLega anche nella postseason, sorprendendo subito il Real Madrid nel Play-in. I francesi hanno vinto 73-81 alla Movistar Arena, qualificandosi quindi ai Playoff come seed #7: affronteranno dunque il Fenerbahçe ai quarti di finale. Per il Real invece ci sarà un secondo e ultimo Play-in contro il Bayern Monaco (che ha vinto 97-93 contro la Stella Rossa): i Blancos dovranno per forza vincere per conquistare i Playoff, dove nel caso affronterebbero l’Olympiacos in una sfida comunque proibitiva.

Protagonista della serata di Madrid è stato TJ Shorts, sempre più candidato al premio di MVP della stagione: l’americano ha segnato 23 punti con 9 assist. Il Paris ha messo in mostra le proprie qualità balistiche fin dal primo quarto, colpendo spesso e volentieri da dietro l’arco e arrivando al 10′ avanti 22-27. Nel secondo periodo il Real è tornato a -2 prima di sprofondare a -10 sotto le triple di Hifi, 36-46 all’intervallo. Shorts ha segnato i punti del massimo vantaggio, +12, nel terzo quarto prima di un parziale dei Blancos di 6-0 che ha riportato i padroni di casa in partita. Dopo un ulteriore allungo ospite, fino al +13, il Real è rientrato nuovamente in chiusura di terza frazione, grazie ad un altro parziale di 9-0.

Nel quarto periodo il Real Madrid ha dato seriamente l’impressione di poterla vincere, raggiungendo più volte il -1 ma venendo respinto sempre, prima da Shorts e poi due volte da Ward. Alla fine un break di 0-5 della coppia Hayes-Jantunen, con in mezzo una sanguinosa persa di Musa, ha spianato la strada al Paris che ha chiuso il discorso con due liberi del solito Shorts.

Real Madrid: Campazzo 17, Deck 10, Hezonja 8.

Paris Basketball: Shorts 23, Hifi 15, Ward 11.