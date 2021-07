Sembra che la sfortuna stia perseguitando Team USA quest’estate. Dopo due prestazioni deludenti culminate con due sconfitte in amichevole contro Nigeria e Australia, Bradley Beal è entrato nei protocolli di salute e sicurezza, dovendo dire addio ai Giochi Olimpici di Tokyo e la star dei Sixers, Tobias Harris, potrebbe sostituirlo. Secondo Keith Pompey di The Philadelphia Inquirer, Team USA sta valutando la disponibilità di Harris come prossima convocazione.

La squadra di basket maschile degli Stati Uniti ha chiesto giovedì la disponibilità di Tobias Harris a sostituire Bradley Beal alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo l’improvvisa assenza di Beal, gli Stati Uniti avrebbero avuto un disperato bisogno di un marcatore di alto livello. Con Harris che si unisce ipoteticamente alla squadra, è una preoccupazione in meno per la squadra. L’ala dei Sixers ha avuto un anno fantastico con Philadelphia, realizzando il 51,2% dei suoi tiri, il record in carriera, e il 39,4% delle sue triple.

Certamente non è paragonabile a Bradley Beal, ma Tobias Harris comunque è un ottimo rimpiazzo per Team USA. Bisogna però vedere se deciderà di accettare la convocazione di coach Gregg Popovich, considerando i pochissimi giorni di preavviso. Comunque le possibilità che ciò accada sono abbastanza alte, serpeggia fiducia in merito.