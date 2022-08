Tobias Harris si sposa, ma deve specificare: “Non con Marjanovic!”

Nelle scorse ore Tobias Harris ha annunciato su Twitter che si sarebbe sposato proprio oggi. Il giocatore dei Philadelphia 76ers ha twittato: “Oggi riuscirò a sposare la mia migliore amica!”. Una frase gettonata, che però ha fatto sorgere qualche dubbio ironico (visto che in inglese “best friend” non è per forza maschile o femminile). Così Harris poco dopo ha dovuto scrivere un altro tweet: “Giusto per essere chiaro, io e Boban Marjanovic non ci stiamo per sposare!”.

Today I get to marry my best friend!!!! 😎☀️😇⭐️ — Tobias Harris (@tobias31) August 6, 2022

Just to clarify @BobanMarjanovic and I are not getting married 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤣🤣 — Tobias Harris (@tobias31) August 6, 2022

Harris e Marjanovic, ai tempi dei Los Angeles Clippers, hanno stretto una forte amicizia proseguita poi a Detroit e Philadelphia. I due sono infine stati separati quando il centro serbo è stato scambiato a Dallas, ma il loro legame è rimasto. I due vengono considerati un esempio di “migliori amici” in NBA, anche se ovviamente non è l’amicizia che intendeva Harris nel suo primo tweet.