Toko Shengelia incoronato MVP con parole di addio: “A Bologna ho trovato una famiglia”

Finali Scudetto da autentico dominatore per Tornike Shengelia, coronate da una gara 3 da 31 punti, suo massimo con la maglia bianconera addosso.

Meritato il premio di MVP per il georgiano che poi rilascia una intervista commovente ai microfoni di Discovery, con la bandiera della sua nazione sulle spalle.

Innanzitutto la dedica ad Achille Polonara: “Dopo tre anni insieme, finalmente ci siamo riusciti. Dedichiamo il successo ad Achille Polonara, ti amiamo, è per te, speriamo di vederci presto”.

E durante l’intervista arriva proprio la videochiamata con Polonara e l’incursione di Cordinier che lo incorona a gran voce come MVP.

Infine parole di ringraziamento per l’ambiente virtussino che sanno di addio.

Per me Bologna doveva essere una tappa temporanea e invece qui ho trovato una casa e una famiglia. Per me è stato tutto incredibile, non solo il club e i tifosi ma tutta la città, è stato tutto fantastico fin dall’inizio. Devo dire grazie al presidente, al club, all’organizzazione per questi tre anni e mezzo meravigliosi.