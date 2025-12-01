satoransky

Tomas Satoransky ha stabilito il nuovo record di assist nelle qualificazioni alla World Cup

Francesco Manzi

La Repubblica Ceca ha chiuso la prima finestra di qualificazioni alla FIBA World Cup 2027 con due vittorie su due, la prima contro la Svezia e la seconda in trasferta contro l’Estonia. Proprio in quest’ultima partita il protagonista assoluto è stato Tomas Satoransky, autore di una doppia-doppia. La point guard del Barcellona ha segnato 18 punti ma soprattutto ha aggiunto 16 assist (a fronte di sole 4 palle perse) nel successo 92-97 contro i baltici.

I 16 assist di Satoransky sono il nuovo record FIBA nelle partite di qualificazioni alla World Cup. Il primato apparteneva allo svedese Ludde Hakanson che ne aveva smazzati 15 solo 3 giorni prima, proprio nel corso della partita contro la Repubblica Ceca. Hakanson deteneva anche il record precedente: 14 assist contro la Slovenia nel 2021.

Foto: FIBA

