Tommaso Marino, salta l’accordo con Chiusi: in arrivo la firma con Legnano in B

Il futuro di Tommaso Marino sarà in Serie B. Uno dei giocatori italiani più popolari degli ultimi anni, dopo anni da protagonista in A2 tra Treviglio, Siena, Ravenna e Scafati, sceglie così la terza serie a poco più di 24 ore dall’ufficialità della sua firma con San Giobbe Chiusi, accordo saltato poi per un problema al piede. Ora quindi, come riportato dalla Prealpina, Marino, 35 anni, firmerà un contratto con Legnano.

Legnano negli anni scorsi ha militato in A2, salvo poi dover ripartire dalla C Gold. Ora, neopromossa in B, ha messo a segno uno dei più grandi colpi di questa sessione di mercato per la sua categoria. Nella scorsa stagione a Scafati, Marino ha vinto la Supercoppa di A2 ed ha mantenuto 6.1 punti e 3.9 assist di media, con qualche problema fisico.