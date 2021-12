Tommaso Marino sullo scandaloso finale a Livorno: “Ci hanno tirato le noci in testa!”

Tommaso Marino non è un giocatore come tanti altri che militano in Serie B. Negli anni si è costruito intorno a sé una fama di un certo livello per le sue prestazioni in campi ma – anche e soprattutto – per tutto quello che è riuscito a fare fuori dal parquet. Per esempio certamente lo conoscerete per Slams Dunk, l’attività benefica messa in piedi da lui e Bruno Cerella.

Quest’anno gioca in una squadra – Legnano – che purtroppo è arrivata alle prime pagine della cronaca perché un suo giocatore, Sebastiano Bianchi, era stato dato per disperso per un paio di giorni. Ora Bianchi non fa più parte di Legnano perché è stato tagliato dalla formazione biancorossa.

Durante l’ultima trasferta però è successo qualcosa di veramente spiacevole a Tommaso Marino e ai Legnano Knights. Infatti hanno vinto di 1 punto a Livorno, ma poi si sono beccati una marea di insulti e noci in testa mentre cercavano di raggiungere il tunnel che porta agli spogliatoi, come raccontato da Marino stesso anche nel suo vlog su YouTube:

“Guardate cosa ci è arrivato in testa… insulti per 40 minuti e le noci in campo! Le noci in testa a fine partita ci hanno tirato! Non è possibile ‘sta roba… non è possibile ‘sta roba…”.

Dopo lo sfogo ha voluto però precisare che “non siamo in Chiesa” e perciò può scappare qualcosa di poco elegante come insulti e offese, seppur non eccessivamente pesanti.

Marino ha voluto ribadire che i protagonisti delle partite di basket sono quelli in campo, non lo devono diventare i tifosi in tribuna. I tifosi devono tifare. I giocatori devono giocare. Questo è il messaggio che ha voluto lanciare l’ex Treviglio, Siena e Scafati nei secondi finale del suo #LEGNANOVLOG.

Quello che ci sentiamo di dire è che ha ragione quando dice che è vergognoso tirare delle noci in campo sulle teste dei giocatori. Ma questo è davvero lapalissiano…