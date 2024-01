Tony Parker attaccato dopo l’esonero di Pozzecco: scende in campo anche Petrucci

L’esonero di Gianmarco Pozzecco da parte dell’Asvel Villerbaune sta facendo molto discutere. Ad alimentare la polemica soprattutto le dichiarazioni di Tony Parker, presidente del team francese, che ha sparato a zero sul Poz dopo averlo allontanato.

Da diverse parti ci sono state prese di posizione in favore del coach italiano e critiche per l’uscita pubblica dell’ex Spurs. Anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci, è sceso in campo senza nascondere una nota polemica: “Non sempre i grandi giocatori diventano grandi dirigenti – ha detto a Tuttosport -, forse Parker si aspettava di arrivare alle Final Four”. Un tocco ironico da parte del numero uno della Federbasket che allude alla pochezza del roster dell’Asvel.

Ci è andato giù pesante anche Goran Sasis, CEO dell’EuroLeague Head Coaches Board.

Un comportamento davvero sorprendente per un campione NBA, le dichiarazioni di Parker fanno capire bene come viene gestito l’Asvel attualmente. Non è la prima volta che fa uscite del genere, in passato ha fatto lo stesso con Zvedan Mitrovic. La prima volta si può perdonare chiunque, la seconda conferma un modo di fare radicato. Ma chi può essere l’allenatore giusto per Villerbaune? Solamente Tony Parker stesso? Dovrebbe concentrarsi sulle voci di cessione delle quote del club…

In Italia l’Unione Sindacali Allenatori Pallacanestro ha espresso “profondo disappunto” chiamando in causa anche le parole del patron di Brindisi, Nando Marino, riguardo l’operato di Fabio Corbani, recentemente esonerato dai pugliesi.

Foto: FIBA