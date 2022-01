Tony Parker vuole vendere la sua enorme magione in Texas a una cifra stratosferica

L’ex stella dei San Antonio Spurs e futuro Hall of Famer NBA, Tony Parker, non è stato tranquillo dal suo ritiro nel 2019. Dal frequentare una giovane stella del tennis al dire che vuole possedere una squadra NBA fino a diventare il presidente di una delle migliori squadre di basket in Francia, non si è allontanato dai riflettori.

Ora sta facendo un diverso tipo di dichiarazione con il suo recente annuncio della casa. Secondo quanto scritto su kuperrealty.com, il mega-annuncio è stato segnalato per la prima volta da Zillow Gone Wild su Twitter:

La casa in Texas dell’ex star dell’NBA Tony Parker è in vendita dall’inizio di questa settimana. È quotata a 19,5 milioni di dollari ed è fornita di un parco acquatico, una serra, un frutteto, una cantina di 1500 bottiglie e un centro fitness di 6.000 piedi quadrati.

Sono una marea di soldi ma potrebbe valerne la pena per la persona giusta, considerando tutte le cose extra al di fuori della casa (palestra, frutteto, parco acquatico). Ma, quando scopri il motivo per cui la casa viene venduta, potresti avere dei ripensamenti.

Prima di tutto, questo è il secondo divorzio per Tony, che è stato anche sposato con l’ex attrice di Desperate Housewives, Eva Longoria, dal 2007 al 2011 mentre era ancora con gli Spurs. Vuoi davvero entrare in una casa che ha causato due divorzi? Battute a parte, Parker ha annunciato l’anno scorso di essersi separato dalla moglie con cui stava da nove anni, Axelle.

Vediamo se l’ex fenomeno dei San Antonio Spurs riuscirà a vendere davvero la sua enorme magione. Non sarà semplicissimo perché comunque chiede una cifra folle. A dir poco stratosferica. Però davvero sarebbe la casa dei sogni per tantissime persone, anzi, probabilmente per tutti.

