Tony Snell sceglie l’Europa: ufficiale la firma in Francia

Colpo del Boulazac Basket Dordogne, squadra neopromossa in Betclic Élite, il massimo campionato francese: è ufficiale l’arrivo dello statunitense Tony Snell, un veterano NBA con alle spalle 648 partite oltreoceano.

Snell, 33 anni, è stato 20° scelta assolta al Draft 2013 e per diverse stagioni è stato un giocatore di rotazione in NBA con le maglie di Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. La sua miglior stagione è arrivata nel 2016-17 ai Bucks: 8.5 punti di media giocando quasi 30′ a partita a fianco di Giannis Antetokounmpo. Dal 2022 nessuno gli ha più dato chance in NBA, nemmeno quando un paio di anni fa supplicò le franchigie di offrirgli un contratto per raggiungere il numero minimo di 10 stagioni nella Lega necessario a dargli diritto all’assicurazione sanitaria a vita stabilita dal contratto collettivo. Avrebbe poi utilizzato quel supporto economico per le cure dei suoi due figli, entrambi autistici. Lo stesso Snell aveva dichiarato di soffrire di un disturbo dello spettro autistico.

Si tratta della prima esperienza di Tony Snell in Europa, dopo varie stagioni in G League: nell’ultima, con i Sioux Falls Skyforce, aveva segnato 3.4 punti di media in circa 13′.