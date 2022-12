Top e Flop del campionato di Serie A di basket 2022 – 2023

Il campionato di basket è appena iniziato e già sta regalando tantissime emozioni e ottime prestazioni, così come ci sono diverse squadre che stanno floppando.

Da sempre, lo sport e gioco d’azzardo vanno di pari passo tra statistiche e quote, le gare di basket in programma mostrano un campionato italiano di Serie A molto intenso, già dalle prime gare.

Basta dare un’occhiata alle quote e alla classifica di Serie A 2022 – 2023 per avere una panoramica dei top e flop in questa prima parte della stagione.

Virtus Bologna al Top

Con 7 gare vinte su altrettante gare disputate, la Virtus Bologna si conferma una squadra al top. In totale sono ben 580 i punti realizzati a canestro e 486 quelli subiti.

Flop Scafati

Probabilmente si tratterà soltanto di un’apparizione nella massima serie di Basket, perché la squadra di Scafati ha vinto soltanto una gara perdendone 6 su 7. Lo score non aiuta di certo nonostante sia notevole, infatti, sono ben 545 i punti segnati a canestro, rispetto ai 586 subiti.

Olimpia Milano al top

Soltanto 1 sconfitta contro il Venezia per l’Olimpia Milano nelle prime 7 gare disputate, tuttavia, il gap è minimo e il secondo posto potrebbe tranquillamente essere ribaltato. Sono 566 i punti segnati a canestro per la squadra Lombarda.

Flop Treviso, Reggiana, Verona e Trieste

4 punti in 7 gare significano soltanto un campionato in salita per queste quattro squadre, soltanto il Treviso rimane nella zona retrocessione perché la differenza fra i punti segnati e subiti è di 545 a 586. Le prossime gare saranno determinanti per comprendere meglio chi potrà lottare per la salvezza e chi è destinato a scendere negli inferi di A2.

Tortona e Varese al Top con 5 vittorie su 7

Ancora è possibile agguantare il primo posto per queste due squadre, inoltre, il Varese è una delle squadra che ha segnato più canestri in queste prime 7 gare, raggiungendo uno score di 629 punti, mentre il Tortona deve fare di più, anche se possiede all’attivo il reparto difensivo migliore di questo campionato, con solo 492 punti subiti.

Pesaro al Top con il migliore score delle prime sette gare

Sono ben 631 i punti a canestro messi a segno dal Pesaro, che rimane al quinto posto con 8 punti nelle 4 gare vinte, a soli 6 punti dalla prima classificata e a pari merito con Treno e Sassari.

Le squadre top e flop in trasferta

Attualmente è la Virtus Bologna a dominare le classifiche con 4 vittorie su 4 in trasferta, segue a sorpresa il Pesaro con 3 vittorie su 4 gare disputate fuori dalle mura casalinghe. Olimpia Milano, Varese, Tortona e Trento, rimangono in bilico con 4 punti, le prime due squadre su tre gare e Tortona e Treno su quattro gare disputate in trasferta.

Malissimo Brescia e Brindisi che hanno perso tutte e 3 le prime gare disputate in trasferta del campionato di Basket 2022 – 2023.