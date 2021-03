Torino esegue una vera e propria mattanza alla Grana Padano Arena: Mantova da incubo

STAFF MANTOVA – REALE MUTUA TORINO 52-85



(18-18, 15-29, 6-23, 13-15)

Partono bene i padroni di casa portandosi sull’8-4 garzie alle realizzazioni di capitan Ghersetti, Weaver (gran schiacciata subendo anche fallo) e Bonacini (altro gioco da 3 punti). Torino fa fatica inizialmente a trovare il canestro ma poi riesce a sbloccarsi con Toscano e Cappelletti e costringe Mantova al timeout (11-15). 2 punti di Infante e la bomba di Cortese permettono alla Staff di rimettere il naso avanti ma negli istanti finali del quarto Cappelletti piazza la tripla del pareggio (18-18). L’inizio del secondo periodo da parte degli Stings è da incubo: la Reale Mutua infligge un sonoro parziale di 11-2 firmato da Pinkins, Clark e Penna (20-29). Gli Stings si svegliano finalmente con 5 punti in rapida successione del neo acquisto Rain Veideman (un ritorno per lui in biancorosso) ma gli ospiti sembrano inarrestabili e rispondono immediatamente con ben 3 bombe in striscia da parte di Alibegovic e Bushati (23-38). Mantova si aggrappa a Cortese che si dimostra un cecchino dalla lunga distanza realizzando 2 triple consecutive ma Torino ha veramente un altro ritmo e continua a punire la pessima difesa virgiliana con Diop, Bushati (altra tripla) e Cappelletti, scavando un solco di 14 punti all’intervallo lungo (33-47).

Nel terzo quarto la sinfonia è sempre la stessa con Torino che fa praticamente ciò che vuole segnando da ogni angolo del campo con uno scatenato Alibegovic che realizza la bellezza di 12 punti nel periodo (4 bombe), Clark, Diop e il solito Cappelletti. Per Mantova cala già il sipario su questa partita (davvero troppo arrendevole questa sera), perchè sono solo 6 i punti realizzati nella terza frazione, e il divario è ormai incolmabile, addirittura di 31 punti prima dell’inizio dell’ultimo quarto. L’ultimo periodo è esclusivamente garbage time: Torino amministra in totale controllo e tranquillità con Mantova che cerca disperatemente di ridurre quantomeno il gap ma i vari tentativi di Ghersetti e Veideman si rivelano insufficienti e al termine del match i punti di distacco sono 33 (52-85).

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Infante 2, Ceron 0, Veideman 15, Ferrara 2, Ghersetti 12, Maspero 0, Cortese 11, Bonacini 3, Weaver 7. All: Di Carlo

REALE MUTUA TORINO: Clark 12, Alibegovic 18, Pagani, Penna 5, Cappeletti 13, Campani 6, Pinkins 10, Toscano 4, Diop 11, Bushati 6. All: Cavina