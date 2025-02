Torino, Matteo Boniciolli si ferma per curarsi: ecco il sostituto

Cambio in panchina a Torino. Stavolta però non sono i risultati ma motivi ben più seri a portare all’avvicendamento.

Matteo Boniciolli lascia la guida della Reale Mutua per problemi di salute, dopo aver saltato le ultime due partite. L’annuncio arriva dal diretto interessato, tramite una lettera aperta pubblica sul sito del club.

Dagli esami clinici a cui sono stato sottoposto, è emersa la necessità di una pausa lavorativa leggermente più lunga del previsto. Dopo un incontro con il Presidente David Avino e il Direttore Generale Giorgio Bottaro, è maturata la convinzione comune che – nell’esclusivo interesse di Basket Torino – io faccia, con grande dispiacere, un passo indietro che consenta al Club di affrontare la fase finale del campionato nel pieno della sua operatività. Desidero quindi ringraziare il Presidente, Direttore Generale, Staff, giocatori, pubblico, sponsor e stampa per il grande supporto ricevuto in questi mesi entusiasmanti e difficili. A presto. Matteo Boniciolli

La società piemontese ha scelto il sostituto. Sulla panchina di Torino siederà Paolo Moretti fino al termine della stagione. Per il prossimo anno è prematuro fare previsioni ma c’è un contratto in essere con Boniciolli, pienamente coinvolto nella scelta del suo sostituto, come si evince dall’annuncio.