Torino nuovamente a valanga su Mantova: è 2-0 nella serie

REALE MUTUA BASKET TORINO – STAFF MANTOVA 84-56

(19-13, 19-13, 18-17, 28-13)

Dopo l’ampia vittoria di gara-1, caratterizzata però da parziali e contro-parziali (dallo 0-20 in favore degli ospiti nel terzo quarto al 19-0 del quarto quarto), Torino vuole tenere il fattore campo e trasferirsi a Mantova forte di un doppio vantaggio nella serie. Mantova invece, da parte sua, è chiamata a una reazione per provare a strappare una vittoria fuori casa. La Reale Mutua si presenta alla gara orfana di Penna, causa un problema alla caviglia portatosi dietro da gara-1.

I primi due punti del match sono firmati a Veideman, che in contropiede porta in vantaggio gli ospiti. La risposta di Torino non si lascia attendere e arriva con Diop che pareggia e poi contribuisce al primo allungo torinese sull’8-4. Maspero dalla distanza dice che Mantova non ci sta a regalare il match ai padroni di casa e Ceron lo segue a ruota, con il punteggio che torna in equilibrio (13-11) a poco più di un minuto di distanza. La qualità degli americani a disposizione di coach Cavina però permette ai gialloblu di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 19-13.

Mantova dimostra ancora una volta di essere determinata a fare bella figura e, complici le brutte percentuali al tiro dei padroni di casa, riesce a rimontare. La tripla di Ghersetti regala agli ospiti il -2, prima che un canestro dalla lunga distanza di Pinkins e soprattutto i liberi firmati da Torino dopo i falli tecnici a Ghersetti e Di Carlo e l’antisportivo a Maspero riportino Torino a distanza di sicurezza sul 38-26 dell’intervallo.

Al rientro in campo dalla pausa lunga, si prosegue in equilibrio con Mantova che tenta di riaprire il match e Torino che non riesce mai a piazzare lo strappo decisivo. Con Weaver in panchina, i lunghi torinesi riescono ad essere più efficaci soprattutto nel pitturato. Veideman e Bonacini danno filo da torcere alla difesa gialloblu, Maspero è costretto alla panchina per i 4 falli commessi e il distacco tra le due formazioni si assesta sulla doppia cifra. Cappelletti prova a prendersi i compagni sulle spalle e in un primo momento ci riesce, mandando a ripetizione i compagni a bersaglio grazie alla sua regia. Dopo essere finita a -14 però, Mantova trova ancora una volta le forze per reagire e grazie a Ceron e Bonacini accorcia sul 56-43.

Nei primi possessi dell’ultima frazione, Torino dimostra tutta la sua potenza e chiude il match. Clark e Alibegovic non lasciano agli Stings la possibilità di riaprire ancora una volta la contesa e firmano il +20, permettendo a coach Cavina di allungare le rotazioni. Le due triple di Diop regalano il +30 ai gialloblu, prima che Ghersini, anche lui dalla distanza, dia un’ultima scossa a Mantova. Ormai il match è indirizzato e i canestri di Veideman, Bonacini, Pinkins e Pagani servono solo ad aggiustare il punteggio sul definitivo 84-56.

TABELLINI

Reale Mutua: Pinkins 24, Clark 16, Diop 16, Alibegovic 15, Cappelletti 8, Pagani 3, Bushati 2, Campani, Toscano, Penna ne. All. Cavina

Mantova: Ghersetti 14, Veideman 10, Ceron 10, Bonacini 9, Weaver 4, Maspero 3, Cortese 2, Ferrara 2, Infante 2, Ziviani. All. Di Carlo

