Torna la NBA con la preseason, ma Lakers vs. Nets sarà “monca” di stelle

Questa sera, alle 21.30 italiane, tornerà finalmente la NBA. Lo farà con la preseason, che ci accompagnerà verso l’inizio della stagione regolare in programma il 19 ottobre. Oggi è un programma una sola partita, sulla carta un big match: quello tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Lo rimarrà solo sulla carta, non solo perché si tratta di semplice preseason ma perché numerose saranno le assenze per scelta tecnica.

I Los Angeles Lakers non schiereranno LeBron James, Russell Westbrook e Trevor Ariza, con l’unico Anthony Davis membro dei Big Three presente. Steve Nash risponde tenendo a riposo tutte le proprie stelle. Non ci saranno Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, ma nemmeno Blake Griffin, Joe Harris, Patty Mills e James Johnson. Di base a Brooklyn mancherà tutti il quintetto titolare e le chiavi della squadra saranno affidate a Paul Millsap, LaMarcus Aldridge e Bruce Brown.

