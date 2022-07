Toronto, c’è un nuovo idolo in città: Bo Cruz

Proprio come il resto del mondo NBA, Scottie Barnes non è riuscito a trattenere l’eccitazione per “Bo Cruz” dopo che Juancho Hernangomez si è unito ai Toronto Raptors.

Secondo quanto riferito, Hernangomez firmerà con i Raptors un contratto di un anno. E dopo aver visto la buona notizia, il Rookie of the Year 2021-22 è andato sulle sue storie Instagram per dare il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra. Barnes era chiaramente entusiasta dell’aggiunta mentre esprimeva la sua eccitazione di giocare al fianco della star del cinema.

I love Scottie Barnes so much. pic.twitter.com/gLn0w4rhhW — Matt Shantz (@m_shantz) July 26, 2022

Chi può prendersela con Scottie Barnes per questo? Molte persone probabilmente vorrebbero stare al fianco di Juancho Hernangomez dopo la sua incredibile performance nel film Netflix “Hustle” con Adam Sandler. Forse solo Kermit Wilts, ovvero Anthony Edwards, è l’unico che non avrebbe voluto collaborare con lui!

Con il nazionale spagnolo che si unisce ai Toronto Raptors, tuttavia, speriamo che Barnes e Hernangomez ricreino quella scena in cui Kermit Wilts ha fatto trash talking a Bo Cruz. Certamente Hustle ha aiutato anche la carriera di Juancho, che sembrava destinata a finire nelle retrovie dell’NBA/a tornare in Europa. Comunque a livello di marketing ora sposta lo spagnolo ex Utah Jazz.

