Toronto pensa anche a Sergio Scariolo per il posto di head coach

I Toronto Raptors sono una delle franchigie alla ricerca di un nuovo head coach, dopo il licenziamento di Nick Nurse al termine di una stagione negativa, conclusa con il KO al Play-in. La lista di nomi per la panchina dei canadesi è lunga, ma secondo Jake Fischer tra i candidati ci sarebbe anche Sergio Scariolo. Il tecnico italiano ha ancora un anno di contratto con la Virtus Bologna, anche se già da qualche settimana si parla di un possibile addio, soprattutto in ottica Real Madrid.

Scariolo conosce bene Toronto, dove ha vinto il titolo 2019 come assistente di Nurse. Proprio ai Raptors, il tecnico era diventato il primo allenatore italiano a vincere una partita NBA, quando sostituì Nurse, indisponibile. Evidentemente Scariolo ha lasciato un bel ricordo. Il suo come detto non è l’unico nome per Toronto: la lista comprende finora anche Charles Lee, Kenny Atkinson, Kevin Young, Mitch Johnson, Jordi Fernandez, Darko Rajakovic e Chris Quinn, tutti assistenti in NBA, oltre che Becky Hammon, attuale coach delle Las Vegas Aces campionesse WNBA.

Nei giorni scorsi anche Ettore Messina era stato accostato ad una franchigia NBA, in particolare agli Utah Jazz ma come possibile assistente di Will Hardy.