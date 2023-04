Colpo in prospettiva per Tortona.

Il Derthona Basket, infatti, ha ingaggiato l’ala Grant Basile, interessante prospetto appena uscito dal college di Virginia Tech. Il classe 2000 ha firmato un contratto valido fino al 2026 e ciò che lo rende ancora più interessante è il possesso del passaporto italiano.

Al momento, non essendosi formato nel nostro Paese, non può essere considerato nella quota italiani in Serie A, cosa che invece avverrebbe dopo la convocazione in Nazionale. Chiaro l’intento di Tortona di assicurarsi il giocatore nella speranza (fondata) che ottenga lo status di italiano come avvenuto in tempi recenti per i vari Burns, Brooks e Petrucelli.

Sembra comunque che il giocatore non verrà utilizzato nel finale di questa stagione.