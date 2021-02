Tortona riscatta il cappaò con Trapani superando Orzinuovi nel match d’alta quota

Dopo il primo scivolone stagionale con Trapani cercava un pronto riscatto. La Bertram Tortona lo ha trovato nel modo migliore aggiudicandosi lo scontro al vertice nella tana di quella che, finora, è la sua principale antagonista ovvero l’Agribertocchi Orzinuovi. I piemontesi si sono imposti per 78-63, punteggio non elevatissimo ma maturato al termine di uno scontro agonistico di alto livello. Tortona, animata soprattutto dalle mani fatate di Jalen Cannon, ha tenuto in pugno la gara dall’alfa all’omega e agli orceani non sono stati sufficienti gli acuti della premiata ditta Miles- Spanghero. Hollis, dal canto suo, non è parso al vertice della sua condizione. Per Orzinuovi è il secondo tonfo casalingo di fila dopo quello contro la Tezenis Verona giunto al termine di un finale mozzafiato.

PRIMO QUARTO – Cannon e Mascolo proiettano subito in cielo Tortona sul più sette e coach Fabio Corbani pensa sia subito ora di spendere il primo time out perché sull’approccio avuto dai suoi alle prime battute storce fortemente il naso. Miles capisce l’antifona e cerca di scuotere i bresciani con una tripla, Mascolo, però, a metà frazione, lascia i piemontesi avanti per 12-5. L’antisportivo di Negri testimonia di come Orzinuovi faccia fatica a trovare il bandolo della matassa, Tortona così vola canestro dopo canestro verso il terzo quarto dominandolo per 27-8.

SECONDO QUARTO – Spanghero e Galmarini prendono Orzinuovi per mano, stavolta è coach Marco Ramondino a radunare i suoi in unità per rinfrescare loro le idee sul piano tattico. Mastellari e Zilli vestono i panni dei momentanei protagonisti ma Tortona riprende a veleggiare in aperto mare e Mascolo è un persistente proporsi all’offensiva. Tortona arriva così all’intervallo lungo con ben venti punti di vantaggio da amministrare: 45-25.

TERZO QUARTO – Tripla di Negri, poi Zilli dà ulteriore voce al canto di riscossa di Orzinuovi, Cannon e Sanders mantengono però Tortona sul più dodici. MIles confeziona un’altra tripla d’autore ma Tortona continua a tenere il piede ben schiacciato sull’acceleratore concludendo sul 57-44 la penultima frazione.

ULTIMO QUARTO – Galmarini e Rupil portano Orzinuovi in fase di decollo, Ambrosin e Sanders, però, hanno ben in mente la risposta che Tortona debba dare ai due fendenti iniziali e la concretizzano a dovere. Cannon e ancora Sanders, nel finale, rifiniscono il punteggio contro un’Agribertocchi ormai stanca e lo fissano sul 78-63.

MIGLIORI IN CAMPO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: ANTHONY MILES: Il suo lo fa sempre con la puntualità e precisione di un orologio svizzero, gloria personale tanta, anche per il pieno fatto di rimbalzi e assist, peccato non gli serva in quest’occasione per dare voce all’epinicio della squadra orceana.

BERTRAM TORTONA: JALEN CANNON: quando uno di cognome fà Cannon, la cosa sa di presagio. Spara canestri uno dopo l’altro e di sbagliarne nemmeno a pensarci. Così Tortona rinchiude nella stanza dei brutti ricordi il capitombolo a domicilio contro Trapani.

NUMERI

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Tiri liberi 5 su 7, rimbalzi 34 (Miles 10), assist 15 (Miles 6).

BERTRAM TORTONA: Tiri liberi 11 su 14, rimbalzi 41 (Cannon 10), assist 12 (Mascolo 4).

TABELLINO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 13, Spanghero 11, Galmarini 11, Zilli 10, Fokou 5, Mastellari 5, Rupil 5, Negri 3, Hollis, Wicramanayake, Tilliander, Guerra. Coach: Fabio Corbani.

BERTRAM TORTONA: Cannon 24, Sanders 16, Mascolo 14, Ambrosin 12, Fabi 6, Tavernelli 3, Gazzotti 2, Severini 1, Romano, Morgillo, Sackey. Coach: Marco Ramondino.

ARBITRI

Gianluca Gagliardi di Anagni (FR)

Salvatore Nuara di Treviso

Daniele Valleriani di Ferentino (FR)