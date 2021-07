Tortona scatenata sul mercato: preso anche J.P. Macura

Una carriera collegiale di livello, diverse esperienze in NBA e l’ultimo anno in Turchia all’Afyon Belediye insieme a Chris Wright: ora J.P. Macura arriva alla Bertram Derthona per affrontare una nuova tappa del suo percorso.

LA CARRIERA – Nato a Lakeville (Minnesota) il 5 giugno 1995, Macura inizia la propria carriera alla Lakeville North High School mettendosi in mostra per le sue doti realizzative nel suo anno da senior, concluso a 32.2 punti e 6.5 rimbalzi a gara. Queste prestazioni gli sono valse l’interesse di alcuni dei College più importanti della nazione: J.P. ha scelto Xavier (Big East Conference), dove ha completato il quadriennio universitario.

Nella sua seconda stagione al College, il neo giocatore bianconero è stato votato come Sesto Uomo dell’Anno dagli allenatori della Big East Conference per la sua energia e i 9.4 punti e 2.6 rimbalzi prodotti in uscita dalla panchina. Specialista del tiro da tre punti (oltre il 40% da oltre l’arco), Macura negli ultimi due anni universitari è stato protagonista dei successi ottenuti dalla squadra: in particolare, nel suo senior year, ha contribuito al raggiungimento del primo posto del tabellone West Regional della March Madness di Xavier, poi eliminata al secondo turno da Florida State.

Nel 2018 ha poi firmato un two-way contract con gli Charlotte Hornets, giocando anche con i Greenboro Swarm (G League) producendo 16.4 punti di media. J.P. ha poi fatto il suo debutto in NBA il 2 gennaio 2019, nella gara contro i Dallas Mavericks. Nel 2019/20 ha firmato con i Canton Charge, franchigia affiliata ai Cleveland Cavaliers, segnando 14.2 punti nelle 29 gare disputate. Il 9 febbraio 2020 ha firmato un contratto di dieci giorni con i Cavs.

Nell’annata 2020/21, Macura ha firmato in Turchia all’Afyon Belediye, scendendo in campo al fianco di Chris Wright, che ora ritrova a Tortona nella nuova tappa della sua carriera.

Una carriera collegiale di livello, diverse esperienze in NBA e l’ultimo anno in Turchia all’Afyon Belediye insieme a Chris Wright 🔥 Signore e signori, ecco a voi J.P. Macura! 🇮🇹 @legabasket#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/U4q43PLkZn — DerthonaBasket (@DerthonaBasket) July 25, 2021

ʺPer noi è importante – le parole di Marco Ramondino, capo allenatore della Bertram Derthona – inserire un giocatore con la versatilità che ha Macura. Si tratta di un atleta giovane con due ottime stagioni di G League alle spalle e un impatto molto positivo con la pallacanestro europea nella sua prima esperienza in Turchia. È un atleta in crescita che può portare il suo contributo in tanti aspetti del gioco, in attacco e in difesa. Siamo convinti sia il pezzo ideale per completare il puzzle della nostra squadraʺ.