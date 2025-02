Trade SHOCK in NBA! Luka Doncic ai Lakers, Anthony Davis a Dallas

La NBA è stata scossa da uno degli scambi più clamorosi della sua storia recente: i Dallas Mavericks e i Los Angeles Lakers hanno raggiunto un accordo per una trade che coinvolge le loro stelle Luka Doncic e Anthony Davis.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, i Dallas Mavericks manderanno Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris ai Lakers in cambio di Anthony Davis, Max Christie e una scelta al primo turno del Draft 2029 dei Lakers. L’operazione coinvolge anche gli Utah Jazz, che riceveranno Jalen Hood-Schifino, una scelta al secondo turno del Draft 2025 dei Clippers e una seconda scelta 2025 dei Mavericks.

Yes, this is real. Sources tell ESPN: Full trade: – Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris – Mavericks: Anthony Davis, Max Christie, 2029 LAL 1st – Jazz: Jalen Hood-Schifino, 2025 Clippers 2nd, 2025 Mavericks 2nd https://t.co/bltojdTaQj — Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2025

A quanto pare i Mavericks hanno avviato le trattative, che avrebbero proposto Luka Doncic ai Lakers. La dirigenza gialloviola ha valutato attentamente l’opportunità. Ha ritenuto che il 25enne sloveno possa diventare il volto della franchigia per il prossimo decennio, mentre per Dallas l’arrivo di Davis rappresenta una mossa per competere immediatamente ai massimi livelli.

Prima dell’infortunio al polpaccio subito il giorno di Natale contro i Minnesota Timberwolves, Luka Doncic stava viaggiando a una media di 28.1 punti, 8.3 rimbalzi e 7.8 assist a partita per i Mavericks. Ora, con il passaggio ai Lakers, inizia una nuova era sia per lui che per la franchigia di Los Angeles, che punta su di lui per tornare al vertice della Western Conference.

Leggi anche: Scambio tra Clippers e Jazz: si muovono Tucker, Eubanks e non solo