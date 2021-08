Trade tra Clippers e Grizzlies: Eric Bledsoe torna a Los Angeles

Nella notte i Memphis Grizzlies e i Los Angeles Clippers si sono accordati per una trade che permette ai Clips di riportare nella città degli angeli Eric Bledsoe.

Nel dettaglio, i californiani ricevono Eric Bledsoe in cambio di Patrick Beverley, Rajon Rondo e Daniel Oturu.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN.

Ma, come riportato da Bobby Marks, questa trade ha effetti importanti anche sul monte ingaggi delle due squadre. In particolare, i Clippers risparmiano $30 milioni di Luxury Tax e generano una trade exception da $8.3 milioni. Mentre, dall’altro lato, i Grizzlies molto probabilmente taglieranno Oturu e il futuro di Beverley e Rondo, entrambi con un solo anno di contratto, è tutto da decidere.

Cap ramifications for LAC/MEM:

LAC

🏀Eric Bledsoe: $18.1M and $19.4M ($3.9M GTY)

💰LAC will see their tax bill drop from $125M to $95M (savings of $30M)

💰$8.3M TE for LAC

MEM

🏀Patrick Beverley: $14.3M

🏀Rajon Rondo: $7.5M ($750K likely bonus)

🏀Daniel Oturu: $1.5M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 16, 2021