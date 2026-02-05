Trade tra Pacers e Clippers: Ivica Zubac a Indiana, tutti i dettagli

Dopo la cessione di James Harden ai Cleveland Cavaliers, i Los Angeles Clippers scambiano anche un altro pezzo del proprio quintetto: Ivica Zubac è diretto agli Indiana Pacers via trade, in un affare che comprende 4 giocatori e 3 scelte al Draft. In questa trade i Clippers ottengono Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, due scelte del primo turno al Draft e una del secondo turno. Insieme a Zubac, finisce ai Pacers anche Kobe Brown.

Si tratta di un prezzo alto per un giocatore come Zubac, solido titolare con 14.4 punti e 11.0 rimbalzi di media. Le due scelte del primo turno che finiscono ai Clippers sono quelle del 2026, ma protetta dalla 1 alla 4 e dalla 10-30 (quindi Los Angeles la otterrà solo tra la 5 e la 9), e quella senza protezioni del 2030. Se quella del 2026 non dovesse concretizzarsi quest’anno perché protetta, si trasformerebbe nella prima del 2031 senza protezioni.

Source: The first pick going to LAC is the Pacers’ unprotected first-round pick in 2029. The other is the Pacers 2026 first-round pick, protected 1-4 and 10-30. So Clippers get 5-9, and if the pick falls outside of that range, it converts to the Pacers 2031 unprotected first. — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 5, 2026

I dettagli della trade: