Tragedia a Belgrado, Luka Doncic pagherà per i funerali delle vittime

Ieri la città di Belgrado è stata sconvolta dalla strage avvenuta in una scuola, dove uno degli alunni, di 14 anni, si è presentato armato aprendo il fuoco sui compagni e uccidendo 8 bambini ed un custode. Tutta la Serbia è stata sconvolta dalla notizia e la partita di stasera, Gara-4 tra Partizan Belgrado e Real Madrid, è stata a rischio rinvio. Sasha Djordjevic, ex CT della Serbia, è stato tra coloro che più si sono esposti per rinviare la gara viste le circostanze, senza però venire ascoltato. Luka Doncic ha voluto agire diversamente: come riportato da ESPN, lo sloveno, con la sua Luka Doncic Foundation, si è offerto per pagare i funerali di tutte le vittime coinvolte.

Doncic è sloveno, ma ha importanti origini serbe dalla parte del padre Sasha. Una nonna, due zii e un cugino minore vivono della superstar dei Mavericks vivono attualmente in Serbia. È chiaro quindi che Doncic abbia sentito il lutto particolarmente vicino e, viste le grandi disponibilità economiche e il lavoro della sua Fondazione, non ha esitato a venire incontro alle famiglie in questa tragedia.

“Ho il cuore spezzato dalla tragica sparatoria avvenuta in Serbia e la perdita di tante vite, incluse quelle di bambini innocenti. I miei pensieri sono con le famiglie e l’intera comunità colpita da questa tragedia.” – ha scritto Doncic sui social – “Belgrado, io vi supporto e sto al vostro fianco durante questo bruttissimo momento. Attraverso la Luka Doncic Foundation sto cercando modi a breve e lungo termine per aiutare gli studenti, le strutture e le famiglie colpite dalla sparatoria alla Vladislav Ribnikar Elementary School”.

Belgrade, I support and stand with you all during this difficult time. Through @LD77Foundation I am exploring both immediate and long-term ways to support the students, faculty, and families affected by the shooting at the Vladislav Ribnikar Elementary School.

