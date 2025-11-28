Tragedia al college: Ethan Dietz muore a 20 anni dopo un infortunio subito in partita

Nelle scorse ore Connors State College, università dell’Oklahoma, ha dato la tragica notizia del decesso del giovane giocatore di basket Ethan Dietz, a soli 20 anni. La circostanza che rende ancora più macabra la vicenda è che Dietz è morto in seguito ad un infortunio subito in partita domenica scorsa: una gomitata alla testa che prima lo ha scosso, costringendolo a uscire dal campo, e si è poi rivelata essere fatale.

Della partita esiste il video, si vede dunque il momento in cui Dietz viene colpito inavvertitamente alla testa e la sua uscita dal campo. Dopo qualche minuto l’allenatore decide addirittura di ributtarlo sul parquet, nonostante il ragazzo sia ancora visibilmente dolorante. Fallito questo tentativo, Dietz chiude il match in panchina lasciando il campo solo alla fine della gara con un asciugamano sulla testa. Da qui non abbiamo più prove visive, ma sappiamo che il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo 3 giorni, l’annuncio del decesso per cause ancora da chiarire, non è stato infatti rivelato cosa quella gomitata abbia causato.

-elbow to the head, clearly not okay and checks out of the game

-checks BACK into the game, still VISIBLY rattled

-asks back out and then is left to sit alone at the end of the bench

-asks back out and then is left to sit alone at the end of the bench

-still sitting alone as stands clear and teams leave the court Fire everyone dude. Awful💔

Ethan Dietz, classe 2005, era un sophomore di Connors State, college di Division I di NJCAA, l’equivalente della NCAA per i Junior College. I Junior College sono università più economiche che, a livello di studi, preparano in maniera più pratica al mondo del lavoro, mentre a livello sportivo danno agli atleti che non trovano squadra in NCAA un’opportunità di mettersi in mostra per guadagnarsi una borsa di studio per le università più prestigiose. Un esempio di Junior College è l’East Los Angeles College, protagonista della serie Netflix “Last Chance U: Basketball”.