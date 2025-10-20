Tragedia di Rieti, si muove la FIP: Sebastiani a porte chiuse, annullata l’amichevole con la Nazionale

Si è tenuto questo pomeriggio, in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Il Consiglio è stato riunito d’urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo.

Nell’esprimere nuovamente le proprie profonde e sentite condoglianze alla famiglia Marianella, il presidente Petrucci ha ribadito che coloro che hanno assaltato il pullman “di sicuro non sono tifosi, sono delinquenti. Dobbiamo tutelare la pallacanestro e dobbiamo difendere il tifoso per bene, quello che porta la famiglia alle partite”.

Ha partecipato alla riunione il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il quale ha chiesto “che sia dato un forte segnale e che le logiche delinquenziali non entrino non solo nel basket, ma nell’intero sport. Sono al vostro fianco per tutte le iniziative che prenderete insieme al ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi e al ministro degli Interni Matteo Piantedosi”.

“Basta il gesto di uno per inquinare il lavoro di tutti” ha affermato il ct Luca Banchi– ma non possiamo dare ad altri la possibilità di appropriarsi del nostro lavoro. Potevamo annullare il raduno, ma abbiamo deciso di tenerlo comunque nel rispetto del lutto, ma anche del lavoro fatto dagli Azzurri”.

L’Ufficio della Procura federale ha aperto un fascicolo di indagine chiedendo al Tribunale federale che, fino al termine delle indagini stesse, assuma in via d’urgenza il provvedimento cautelare di far disputare le gare casalinghe della RSR Sebastiani Rieti a porte chiuse.

Contrariamente a quanto previsto, inoltre, lo scrimmage in programma mercoledì prossimo 22 ottobre a Roma tra la Nazionale e la RSR Sebastiani Rieti è stato annullato.

Per ricordare e commemorare il signor Raffaele Marianella, il presidente Petrucci, con il consenso di tutto di Consiglio Federale, ha disposto un minuto di silenzio e il lutto per tutte le gare di questa settimana, in ogni campionato.

Presente anche il presidente di LBA, Maurizio Gherardini, il quale ha commentato: “Lega Basket Serie A e i suoi club condannano con fermezza quanto avvenuto e sono vicini alla famiglia della vittima, Raffaele Marianella. Tutte le componenti devono lavorare insieme per educare i nostri appassionati ad un tifo sano, sviluppando una cultura capace di valorizzare al meglio i valori dello sport ed isolando quei pochi che rischiano di sporcarne la immagine”.

Il presidente LNP Raffaele Maiorana ieri aveva dichiarato: “Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, un episodio che può essere definito con un solo termine: criminale. Questo è il momento del silenzio e l’unico pensiero va alla vittima ed ai suoi cari, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze. LNP, in accordo con FIP, seguirà gli sviluppi dell’inchiesta, in attesa delle risultanze delle indagini degli inquirenti in corso già in queste ore”.

Il Tribunale Federale, oltre a disporre le porte chiuse per le gare della Sebastiani, ha avviato una indagine e convocato a Roma i vertici del club reatino per un’audizione mercoledì 22 Ottobre alle 14:30, come reso noto dalla società stessa.

[Fonte: FIP]