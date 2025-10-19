Rieti Pistoia

TRAGEDIA dopo Rieti-Pistoia: autista muore in assalto al pullman dei toscani

Alessandro Saraceno

Una tragedia ha colpito il mondo del basket italiano al termine della partita tra Rieti e Pistoia. Secondo quanto riportato da La Nazione, il pullman dei tifosi biancorossi, terminata la gara al PalaSojourner, è stato assaltato con lancio di pietre e oggetti contundenti.

Durante l’attacco, uno dei proiettili ha colpito l’autista di scorta del pullman, che ha riportato ferite gravissime ed è deceduto nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, allertati tramite il 112.

L’incidente è avvenuto sulla Ss79, all’altezza di Contigliano, vicino al confine con l’Umbria. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili.

Il fatto ha suscitato shock e sgomento tra tifosi e comunità locali, che chiedono maggiore sicurezza durante gli spostamenti dei supporter durante le trasferte.

