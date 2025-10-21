Tragedia dopo Rieti-Pistoia: Guido Bagatta chiede l’AUTOSOSPENSIONE della squadra

Una tragedia ha sconolto il mondo del basket italiano. Dopo la partita di Serie A2 tra Rieti e Pistoia, disputata al PalaSojourner, un gravissimo episodio di violenza si è verificato lungo la SS79 all’altezza di Contigliano, a pochi chilometri da Rieti e Guido Bagatta ha detto la sua.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il pullman dei tifosi di Pistoia è stato colpito da un fitto lancio di pietre e oggetti contundenti. Uno di questi ha raggiunto l’autista di scorta del mezzo, che ha riportato ferite gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per avviare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

Guido Bagatta: “Rieti deve autosospendersi dal campionato”

Il noto giornalista e commentatore sportivo Guido Bagatta ha espresso con forza la propria indignazione e il proprio dolore per quanto accaduto dopo Rieti-Pistoia, chiedendo un gesto immediato da parte della società reatina:

“Non c’è altra soluzione. Rieti DEVE autosospendersi dal campionato di A2. Il fatto è troppo grave. Starà poi alla FIP decidere se e come riammeterla in LNP più avanti”.

#Basket Non c'e' altra soluzione.Rieti DEVE autosospendersi dal campionato di A2. Il fatto e' troppo grave .Stara' poi alla @Italbasket decidere se e come riammeterla in LNP piu' avanti.@Sportando — guido bagatta (@bagatta) October 20, 2025

Le parole di Bagatta riflettono il sentimento di shock e condanna che ha attraversato l’intero movimento cestistico italiano, ancora incredulo di fronte a una tragedia che nulla ha a che fare con i valori dello sport.

Numerosi club e giocatori hanno già espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia della vittima e alla società Pistoia Basket. L’episodio rischia di avere ripercussioni pesanti sul prosieguo del campionato, con la possibilità di sanzioni disciplinari e decisioni drastiche da parte della Federazione. Stiamo a vedere cosa accadrà, di certo è un fatto che difficilmente verrà dimenticato da noi appassionati di pallacanestro e di sport in generale.

Leggi anche: Tragedia di Rieti, fermati 3 ultras con legami con l’estrema destra