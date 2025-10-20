Tragedia dopo Rieti-Pistoia, la Sebastiani prende atto delle decisioni della FIP

È arrivata la reazione della Sebastiani Rieti alla decisione della FIP, che ha disposto le gare a porte chiuse del club laziale come “misura cautelare” fino al compimento delle indagini preliminari dopo quanto accaduto ieri dopo la partita contro Pistoia. Nell’agguato al pullman dei tifosi toscani è tragicamente rimasto ucciso il secondo autista, Raffaele Marianella.

Questa la nota ufficiale del club reatino: