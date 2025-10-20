Tragedia dopo Rieti-Pistoia, la Sebastiani prende atto delle decisioni della FIP

È arrivata la reazione della Sebastiani Rieti alla decisione della FIP, che ha disposto le gare a porte chiuse del club laziale come “misura cautelare” fino al compimento delle indagini preliminari dopo quanto accaduto ieri dopo la partita contro Pistoia. Nell’agguato al pullman dei tifosi toscani è tragicamente rimasto ucciso il secondo autista, Raffaele Marianella.
Questa la nota ufficiale del club reatino:
La RSR Sebastiani Rieti prende atto del comunicato ufficiale n.201 del 20/10/202, Tribunale Federale n.23 che, vista la gravità dei fatti accaduti dopo la gara del 19/10/2025 contro la Estra Pistoia dispone quanto segue: “misura cautelare della disputa a porte chiuse delle gare interne del campionato di Serie A2 fino al compimento delle indagini preliminari e dispone l’audizione per il giorno 22/10/2025 alle ore 14.30 presso la sede Federale di Roma”.
