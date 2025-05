Tragedia in casa AS Monaco: incidente per la squadra giovanile, morto un ragazzo

L’AS Monaco sta affrontando ore di grande lutto dopo l’incidente stradale che ha coinvolto parte della sua seconda squadra, che milita in Nationale 3 (quinta serie francese). Il pullmino che trasportava 6 persone, compresi allenatori e membri dello staff, è uscito di strada intorno alle 3 di notte nei pressi di Cannet-des-Maures, mentre riportava i ragazzi a casa dopo una trasferta. Nell’incidente è rimasto ucciso un 17enne, mentre un altro ragazzo di 24 anni è ricoverato in condizioni critiche. Gli altri passeggeri hanno subito delle ferite minori.

Secondo la ricostruzione di La Provence, l’autista del pullman, che non è risultato positivo ad alcol o droghe, si sarebbe addormentato alla guida.

Il Monaco ha osservato un minuto di silenzio prima della gara di oggi contro Bourg e il club ha espresso tutta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.