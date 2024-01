Tragedia in NBA: è morto l’assistente Dejan Milojevic, 46 anni

Nel pomeriggio era circolata la notizia di un infarto avuto da Dejan Milojevic, assistant coach serbo dei Golden State Warriors: poco fa vari media serbi hanno purtroppo annunciato la morte dell’uomo, ricoverato da quasi 24 ore in ospedale in condizioni critiche. Milojevic aveva 46 anni, prima di diventare allenatore era stato giocatore in Europa e dal 2021 era entrato nello staff di Steve Kerr.

La NBA aveva già deciso di rinviare la partita di oggi tra Warriors e Jazz, ma vista la tragica notizia è probabile che Golden State rimarrà ferma più a lungo per superare il lutto.