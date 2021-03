Tragedia in NCAA, Oscar Frayer di Grand Canyon è morto in un incidente stradale

Solo una settimana fa, Oscar Frayer era sceso in campo nel primo turno del Torneo NCAA con la sua Grand Canyon, eliminata da Iowa per 86-74. Nelle scorse ore invece il tragico incidente d’auto che ha ucciso il ragazzo 23enne, sua sorella e una terza persona (probabilmente la fidanzata di Frayer) che viaggiavano tutti nello stesso veicolo in California.

Secondo la ricostruzione, la macchina di Frayer avrebbe colpito un albero e sarebbe andata in fiamme, uccidendo tutti i suoi passeggeri, dopo aver urtato un’auto di pattuglia che era ferma per soccorrere un camion che aveva subito un guasto. Grand Canyon, college nel quale gioca anche l’italiano Alessandro Lever, ha espresso il proprio cordoglio nelle scorse ore sui profili social. Frayer, un senior quindi giunto al termine del proprio percorso universitario, aveva segnato 6.6 punti di media in questa stagione: nella sua prima apparizione al Torneo NCAA con Grand Canyon aveva prodotto 8 punti, 3 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.