Tragedia in Sicilia: dodicenne muore mentre gioca a basket

La notizia di una incredibile tragedia ci arriva dalla Sicilia. Un bambino di 12 anni, Davide Licata, è morto ieri pomeriggio mentre giocava a basket.

Il bimbo si stava allenando con i suoi compagni nella palestra dell’istituto Guarino di Favara, in provincia di Agrigento. Davide ha riferito al suo allenatore di avere mal di testa e poco dopo si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. Inutile l’arrivo tempestivo di due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri hanno acquisito la cartella clinica, i certificati per l’attività sportiva agonistica e tutta la documentazione in possesso della società per cui il piccolo Davide giocava. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per far luce sull’accaduto, al momento non c’è alcuna ipotesi di reato all’orizzonte ma è già stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino.

Una intera comunità è sotto shock, tanto che il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali. Stamattina sul banco di Davide cartelloni e fiori per ricordare “una tragedia immane, che ci lascia senza fiato”, come detto dalla preside Gabriella Bruccoleri.