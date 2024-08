Tragedia nel basket francese: addio improvviso a Claude Marquis

Lutto per il mondo del basket francese. Un malore improvviso si è portato via Claude Marquis all’età di 44 anni.

Marquis ha giocato per gran parte della sua carriera per Cholet, vestendo anche le maglie di Pau, Strasburgo, Nancy e Le Portel. Per l’ex centro esperienze anche in Iran e soprattutto in Italia, a Caserta, nella stagione 2009/2010.

Secondo i media francesi la causa del decesso sarebbe un infarto che ha stroncato Marquis a Montepellier, dove viva dal 2016, anno del suo ritiro.