TRAGEDIA sportiva per Haliburton: rottura del tendine d’Achille in gara-7

La gara-7 delle NBA Finals 2025 resterà impressa nella memoria non solo per il primo titolo NBA conquistato dagli Oklahoma City Thunder, ma anche per il drammatico infortunio occorso a Tyrese Haliburton, stella degli Indiana Pacers. Dopo un avvio brillante con tre triple consecutive, il playmaker All-Star è crollato a terra a circa 5 minuti dalla fine del primo quarto, lasciando il campo tra le lacrime e il silenzio attonito della Paycom Center Arena.

Infortunio Haliburton: è rottura del tendine d’Achille

Il padre del giocatore, John Haliburton, ha confermato a ESPN i timori peggiori: si tratta di una rottura del tendine d’Achille destro, lo stesso arto già colpito da uno stiramento in gara-5 della serie. Un colpo durissimo non solo per Indiana, che ha poi perso 103-91 contro i Thunder, ma per tutta la NBA, che perde uno dei suoi protagonisti più brillanti e amati.

Lacrime e applausi: Haliburton lascia il campo sorretto dai compagni

L’immagine di Haliburton che, coperto da un asciugamano per nascondere le lacrime, esce sorretto dai compagni resterà il simbolo di queste Finals. Il suo infortunio ha spezzato il ritmo dei Pacers, che nonostante una prova d’orgoglio sono crollati nella ripresa sotto i colpi di Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren.

Impatto devastante per Indiana: addio al sogno titolo

L’assenza di Haliburton si è rivelata decisiva per le sorti della partita e della serie. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di un punto, Indiana ha perso lucidità nella seconda metà del match. Le responsabilità offensive sono ricadute su T.J. McConnell e Pascal Siakam, ma senza la visione e la leadership di Haliburton l’attacco ha faticato a trovare soluzioni efficaci contro la solida difesa dei Thunder.

Haliburton fuori per mesi: cosa cambia per i Pacers?

L’infortunio al tendine d’Achille è tra i più gravi per un atleta professionista, con tempi di recupero che possono andare dai 9 ai 12 mesi. I Pacers, protagonisti di una stagione sorprendente culminata con il ritorno alle Finals dopo oltre due decenni, dovranno ora fare i conti con un’estate complicata. Il front office sarà chiamato a valutare rinforzi immediati per non vanificare quanto costruito in questa stagione.

Conclusione: una notte storica ma amara per l’NBA

Il trionfo storico dei Thunder viene inevitabilmente accompagnato da una delle immagini più crude dell’anno: Tyrese Haliburton infortunato, in lacrime, costretto ad abbandonare il sogno NBA nel momento più alto della sua carriera. Un finale amaro che restituisce tutta la crudezza dello sport: gloria e dolore possono convivere nello stesso istante.

Leggi anche: I Thunder sono campioni NBA 2025: battuti gli Indiana Pacers in gara-7, 1° titolo per Oklahoma City