Tranquillo sulla penalizzazione di Varese: “Se un illecito non impatta sui risultati, alterare la classifica non mi pare così scontato”

Flavio Tranquillo ha parlato a La Prealpina della penalizzazione di Varese e in generale di una situazione davvero incredibile:

«Rispetto al caso di specie contano solo le norme in corso. Guardando invece al futuro, mi pare palese che bisognerebbe fare delle riflessioni: non è normale che ci sia stata una certa classifica giovedì, ce no sia una oggi e ce ne potrebbe essere una ancora diversa tra due settimane e un’altra tra un mese: è un problema sostanziale. Inoltre, credo che a livello professionistico serva una maggiore trasparenza, in termini di udienze pubbliche e motivazioni fruibili da tutti gli stakeholder di sistema. È un discorso che faccio non solo per la FIP ma pure per Varese, che se sceglie di commentare pubblicamente il provvedimento dovrebbe non solo manifestare sconcerto, ma spiegare perché è sconcertata e quali sono i capisaldi della sua linea di difesa».

«Invece di parlare fumosamente di “sistema” da salvare, proporrei una riflessione strutturale. Se qui hanno sbagliato Tizio, Caio o Sempronio (persone fisiche), c’è un modo alla luce del sole di preservare il valore economico e sociale della Pallacanestro Varese? Se si dovesse rispondere affermativamente a questa domanda, sarebbe necessario dividere le responsabilità individuali (dei tesserati) da quelle del club. Ribadisco che è un discorso che vale solo in chiave futura, ma se un illecito non impatta direttamente sui risultati (e questo mi pare il caso) alterare la classifica non mi pare così scontato».

